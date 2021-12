"Kom, fest og dans for sidste gang i år": - Det har vi ingen skrupler over

Han er især frustreret over, at han endnu engang skal bruge en masse tid på at finde hoved og hale i hjælpepakker.

- Belært af tidligere hjælpepakker, så falder man drastisk i det, man får godtgjort, hvis man blot har en lille omsætning. Og problemet er det samme i forhold til lønkompensation, sagde han.

Myndighederne lover kompensation

Torsdag eftermiddag står det klart, at hjælpepakker igen bliver en realitet for blandt andet nattelivet. Erhvervsminister, Simon Kollerup (S), fortalte på et doorstep, at et bredt politisk flertal igen er blevet enige om, at give hjælpepakker til de ramte erhverv.

Ifølge Simon Kollerup vil virksomheder og kulturliv kunne få kompensation for sine faste omkostninger helt frem til den 28. februar.