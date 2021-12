Overblik: Her er de nye restriktioner og anbefalinger

For at begrænse coronasmitten, som de seneste dage har slået rekord, indføres der nye restriktioner fra på fredag.

Det oplyser statsminister Mette Frederiksen (S) på et pressemøde i Spejlsalen onsdag aften.

På baggrund af en indstilling fra Epidemikommissionen og opbakning fra et flertal af Folketinget indføres følgende restriktioner i samfundet:

Fra 10. december klokken 16:

Nattelivet lukkes ned og må ikke holde åbent efter midnat. Det gælder natklubber, diskoteker og lignende. Der kan heller ikke købes alkohol i butikker fra midnat til klokken 5.

Forbud mod at samle flere end 50 stående gæster ved indendørs koncerter og lignende.

Indførelse af krav om mundbind eller visir for både gæster og ansatte på serveringssteder. Dog med undtagelse af siddende gæster samt ansatte med coronapas.

Fra 15. december:

I grundskolerne hjemsendes børnene fra 0. til 10. klasse fra og med onsdag 15. december til og med 4. januar. Det gælder dog ikke elever på specialskoler og specialklasser.

Også sfo'er og andre fritidstilbud holdes lukket i samme periode.

Der tilbydes nødpasning for elever omfattet af lukningen.

Fra 19. december:

Efterskoler og frie fagskoler skal holde lukket til og med fredag 7. januar.

Restriktionerne er ifølge Søren Brostrøm foreløbig sat til at vare i fire uger.

Anbefalinger:

Virksomheder opfordres til at aflyse årets julefrokost på grund af høje smittetal. Mette Frederiksen opfordrer også alle danskerne til at skrue ned for julefrokoster og sociale arrangementer.

Private og offentlige arbejdspladser opfordres til at indføre hjemmearbejde i videst muligt omfang.

Der er ledige vaccinetider, og derfor har statsministeren følgende opfordring: - Har du booket tid til et tredje stik, men først har fået tid om et par uger, vil vi foreslå, at du forsøger at fremrykke den.