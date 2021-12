Virksomheder får lettere adgang til corona-kompensation

Et bredt politisk flertal er blevet enige om nye hjælpepakker til det danske erhvervsliv.

Det fortæller erhvervsminister Simon Kollerup (S) på et doorstep torsdag eftermiddag.

- Nu spænder vi sikkerhedsnettet ud under dansk erhvervsliv. Nu åbner vi hjælpepakkerne igen. Det er hjælpepakker for 2,6 milliarder kroner, siger han blandt andet.

Mange af ordningerne har været brugt før og genoplives, efter regeringen onsdag præsenterede en række nye restriktioner for blandt andet nattelivet.

Hjælpepakker genåbnes, og nye kommer til

Ifølge Simon Kollerup vil virksomheder og kulturliv kunne få kompensation for sine faste omkostninger helt frem til til den 28. februar.

Samtidig genåbnes kompensationsordningen for selvstændige, freelancere og kombinatører - herunder kunststøtteordningen.

Det er et krav for kompensationen, at man oplever en nedgang i omsætningen på mindst 30 procent. Det gælder fra 1. december 2021.

Som noget nyt kan virksomheder søge om kompensation for faste omkostninger alene baseret på en nedgang i omsætning i december måned. Normalt skal man som virksomhed søge for to eller tre måneder.