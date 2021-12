Natklub-ejer: - Det var bedre at lukke skidtet helt ned

Indehaver af Tante Olga Leif Bressum ærgrer sig over restriktionerne. Han mener, at nogle af udmeldingerne fra myndighederne er upræcise. Lige nu er det således usikkert, præcis hvordan den økonomiske kompensation i form af hjælpepakker kommer til at se ud.

I det hele taget frygter han en periode, hvor han og andre natklubejere på samme tid både skal klare sig via den almindelige indtjening fra kunderne og hjælpepakkerne fra det offentlige.