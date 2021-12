Stjerneskud og planetparade: Forunderlig stjernehimmel i december

Vintermørket gør det ikke kun lettere at se stjerner og planeter.

Den Internationale Rumstation kan man nemlig også se passere forbi.

I første del af december vil den kunne ses på aftenhimlen, og efter 17. december vil den kunne ses på morgenhimlen, fortæller Michael Linden-Vørnle.

Rumstationen er et meget klart objekt og kan let forveksles med et fly, men modsat fly lyser rumstationen ikke selv, men reflekterer solens lys.

De eksakte tidspunkter kan blandt andet findes på hjemmesiden www.heavens-above.com, hvor man kan indtaste sin adresse og få det præcise tidspunkt for, hvornår rumstationen kan ses over ens hjem.