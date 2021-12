Aarhusiansk it-gigant eksporterer militær software til berygtet diktatur

Sitaware er en software, der giver et unikt overblik i krig. Og ifølge flere internationale eksperter er det et "ekstremt effektivt værktøj for styret i Bahrain", fordi det kan bruges til undertrykkelse:

- Særligt i et indenrigspolitisk miljø, hvor styret ikke har tillid til befolkningen, og ved, at folket er fjendtligt stemt. Her er det danske software et fantastisk værktøj til at holde øje med civilbefolkningen og lade militæret være klar til at slå ned på eksempelvis folkelige protester, siger Jodi Vittori, der forsker i militære indkøb ved Washington-tænketanken Carnegie Endowment for International Peace, hvor hun blandt andet har kortlagt Bahrains militære kapacitet.

Dertil kommer, at Sitawares grafiske udtryk gør det muligt for soldaterne at koordinere på tværs af sprogbarrierer, og dét er fordelagtigt for et militær som Bahrains, som primært består af udenlandske lejesoldater, lyder det.

"Vi er blevet mere stille"

TV 2 har været i Bahrain for at tale med en række menneskerettighedsaktivister, der har oplevet regimets hårde hånd på egen krop.

Blandt andre en kvinde, som blev fængslet efter at have deltaget i Det Arabiske Forår i Bahrain i 2011, hvor Bahrain stod for en af regionens mest hårdhændede linjer over for folkelige protester.