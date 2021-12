Rapport udpeger ledelsessvigt på skandaleramt Aarhus-skole

Undersøgelsen finder det bevist, at en viceskoleleder i 2016 fortolkede eksamensreglerne således, at skolens elever i kraft af deres sociale baggrund skulle have lov til at få ekstra tid ved de skriftlige prøver.

Og selv om Undervisningsministeriet gjorde skolen opmærksom på fejlen, gentog det sig alligevel i to tilfælde i 2017.

Derudover finder Pluss det sandsynligt, at skolens ledelse siden 2009 stik imod reglerne i god tid har afsløret over for lærerne, hvilke fag der var udtrukket til eksamen.