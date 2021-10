Nu skal skandaleskole undersøges for fusk

'Parterne lægger stor vægt på, at alle medarbejderne får mulighed for at blive set, hørt og prioriteret i undersøgelsen gennem spørgeskema eller interview. Tidligere medarbejdere skal gives mulighed for at kontakte den eksterne konsulent,' skriver Aarhus Kommune i pressemeddelelsen.

Der skal nu findes en ekstern leverandør af undersøgelsen - en opgave, som parterne bag undersøgelsen sammen står for.

Det forventes ifølge pressemeddelelsen, at der indgås en kontrakt i slutningen af oktober.