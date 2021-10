Nu er sejlbåd fjernet - særlig aftale satte skub i tingene

Men det er penge, Jens Meilvang forventer kommer tilbage i kommunekassen.

- Ejeren af båden kan betale os det, det har kostet, og så er båden hans igen, og ellers sælger vi den, siger Jens Meilvang.

Han fortæller, at båden er vurderet til at være mere værd en omkostningen ved at fjerne den, hvorfor han er fortrøstningsfuld i forhold til at få pengene hjem.

Og lykkes det ikke at nå det fulde beløb, går det nok også.

- Det ville være helt tåbeligt at vente med at fjerne den, hvis der nu går hul på noget med olie eller benzin, eller hvis båden bliver slået i stykker. Så koster det meget mere at rydde op. Og hvis vi ender med at miste et par tusinde kroner, så kan jeg fint leve med det, siger udvalgsformanden, der ikke tidligere har oplevet en lignende sag.

- Det har været uvant, og jeg har ikke oplevet noget lignende før, men nu fik vi mulighed for at løse opgaven, og forhåbentligt kommer det ikke til at koste skatteborgerne noget i sidste ende, siger Jens Meilvang, der glæder sig over, at båden har skiftet vandkanten ud med mere fast grund på entreprenørgården i Grenaa

- Det er et flot naturområde, så det ser ikke pænt ud med sådan en båd der, så det er jeg glad for.