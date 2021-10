Mystisk bådsag: - Det er min båd - jeg skal nok få den fjernet

Nyt tilbud: Kommunen må få båden

Onsdag ved middagstid ringer Bertil Søndergaard igen til TV2 ØSTJYLAND med ønske om at blive sat i forbindelse med Jens Meilvang (LA), formand for miljø- og teknikudvalget i Norddurs Kommune.

Da båden forleden dukkede op på tv, medvirkede Jens Meilvang i et indslag, hvor han forklarede, at havde båden ligget fem meter længere inde på stranden, kunne kommunen fjerne den.

De fem meter er Bertil Søndergaard indstillet på at se bort fra.

- Hvis du kan sætte mig i kontakt med ham (Jens Meilvang, red.), vil jeg gerne give ham tilladelse til at fjerne den. Så kan de altid se, hvad de kan få i skrotpris, siger Bertil Søndergaard.



TV2 ØSTJYLLAND har forelagt Jens Meilvang tilbuddet, og efter at have konfereret med Norddjurs Kommunes vejchef, ringer udvalgsformanden tilbage for at sige ja tak til Bertil Søndergaards tilbud.

- Vi vil gerne se, hvad vi kan gøre for at få det løst. Det vil vi meget gerne prøve på, siger Jens Meilvang, der understreger, at inden kommunen rører ved båden, skal der en skriftlig aftale på plads mellem parterne.

Efterlod båden på grund

Tidligere onsdag fortalte Bertil Søndergaard sin version af, hvordan han var havnet på grund nord for Djursland.

Da han på en sejltur med store bølger for en måneds tid siden rundede Djursland, gik han på grund på lavt vand ved Bønnerup, forklarer han. Han kom efter eget udsagn selv i land og efterlod båden.

Siden har flere undret sig over, hvorfor båden ligger der. Blandt andet i facebookgruppen ”Tursejlads og sejlsport”, hvor en aktør for fire dage siden lagde billeder op af ”Havskum” med spørgsmålet ”er der nogen, der savner en sejlbåd?”