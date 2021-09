Succesfuld skole anklages for snyd med afgangsprøver

- Søndervangskolen har haft en for lempelig fortolkning af mulighederne for ekstra tid til afgangsprøver. Det betød, at eleverne i skoleåret 2015/2016 fik forlænget tid ved prøver ud over, hvad forvaltningen efterfølgende konstaterede, at reglerne om afgangsprøver gav mulighed for, skriver hun.

Siden 2019 har Lisbeth Schmidt haft skolen under tilsyn.

Fremhævet af tidligere statsminister

Skolen, der har mange tosprogede elever, er blevet fremhævet for at hæve karaktergennemsnittet.

Daværende statsminister Lars Løkke Rasmussen nævnte i sin tale til Folketingets åbning i 2017 Søndervangskolen for at hæve niveauet med et karakterpoint på få år, selv mere end ni ud af ti af skolens elever har indvandrerbaggrund.