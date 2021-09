På østjysk skole er det slut med skældud

Og så går skældud ifølge skoleforskeren ikke kun ud over det barn, der bliver skældt ud. Det går også ud over resten af eleverne, som ser barnet blive skældt ud.

- Skældud "drypper nedad". Rigtig meget mobning skyldes, at der er blevet sat en dagsorden om, at det er okay at tale hårdt og nedværdigende til hinanden, fortæller forskeren.

Desuden ved man ifølge Louise Klinge, at skældud har langsigtede negative konsekvenser i form af lavt selvværd og depression.

Undtagelsen er ikke problemet

Det er ifølge Louise Klinge forståeligt, at voksne nogle gange kommer til at skælde ud. Derfor skal man ifølge hende fokusere på at nedbringe mængden af skældud.

Men så er det helt store spørgsmål: Hvad kan man gøre i stedet for at skælde ud?

- Man kan komme utrolig meget længere med at sige tingene på en stille og rolig måde. For når den voksne er rolig, mindsker det, at barnet er i affekt, siger Louise Klinge.