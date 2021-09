Strid om Mols Bjerge væltede bestyrelsen: - De har en meget lille og smal dagsorden

Ville gerne samarbejde

Stig Bredstrup fortæller også, at han gerne ville have haft et samarbejde med gruppen, der onsdag overtog bestyrelsen.

- Jeg har brugt otte år af mit liv på at gøre den lokalforening til et rummeligt forum, der kan rumme alle synspunkter. Det ville jeg gerne have fortsat. De er aldrig kommet til os og spurgt om, vi kunne hjælpe med deres kamp, siger han.

Det mener Jens Kristoffersen dog er den tidligere formands egen fejl.