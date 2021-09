Nej tak til naturnationalparker: Protestkandidater overtager bestyrelse

Sommerens ophedede debat om dyrevelfærd i blandt andet Mols Bjerge har nu fået den konsekvens, at Danmarks Naturfredningsforenings lokalafdeling i Syddjurs har fået otte, lidt overraskende ansigter i bestyrelsen.

Det specielle ved de nye medlemmer er, at de er modstandere af naturnationalparker.

- Min private holdning er, at under den form, som der er skitseret nu, er jeg imod en naturnationalpark på Mols, siger det nye bestyrelsesmedlem Jens Kristoffersen til TV2 ØSTJYLLAND, efter han sammen med syv andre blev valgt ind onsdag aften.

De otte nye er imod en ny naturnationalpark på Mols og har stillet op med det formål at modarbejde en sådan.

Kan man kalde det for et kup?

- Det ved jeg ikke. Det kommer an på, hvordan man definerer et kup, siger Jens Kristoffersen.

Da TV2 ØSTJYLLAND tirsdag spurgte ham over telefonen, om han og andre navngivne personer havde tænkt sig at stille op for at blive valgt ind i Danmarks Naturfredningsforenings lokalbestyrelse i Syddjurs, var han dog ikke meget for at sige noget.

Der fortalte han, at han endnu ikke vidste, om han ville stille op, og han afviste ethvert samarbejde med andre kandidater.

Men i et sandt jordskredsvalg blev de otte nye medlemmer valgt ind i bestyrelsen og vandt dermed flertal, og de vil nu lægge skarpt afstand til ideer om en ny naturnationalpark.

Det strider stærkt mod Danmarks Naturfredningsforenings officielle holdning, som er, at man entydigt positivt indstillet over for nye naturnationalparker.

Det ændrer dog ikke Jens Kristoffersens standpunkt.

- Vi håber på at kunne få sat tingene til debat. At lokalpolitikere og naturfredningsforeningens politikere og embedsmænd ligesom også vil begynde at tage det alvorligt, at der er nogen, der stiller spørgsmålstegn ved, om det her er det rigtige.