Chris Ankers bror: Vi udlevede cykeldrømmen sammen

- Vi har desværre på helt uforståelig vis mistet verdens bedste søn, bror, svoger, farbror, den folkekære Chris Anker.

Sådan indleder Allan Bo Andresen et opslag på Facebook, hvor han sætter ord på sorgen, efter at hans bror Chris Anker Sørensen lørdag døde i en tragisk cykelulykke i Belgien.

De to nåede at køre på samme cykelhold i to år hos Team Designa Køkken, inden den 12 år ældre Allan Bo Andresen indstillede karrieren.

- Jeg er så ekstrem glad for alle de sjove ting, vi nåede at opleve sammen i hans alt for korte liv. Vi fik lov at udleve vores cykeldrøm sammen.

- Jeg var der, da han vandt sin første profsejr i Norge. Husker tydeligt, hvor stolt jeg var på hans vegne, og hvor ydmyg og taknemmelig han var for den hjælp, vi teamkammerater havde givet ham.

- Sidenhen tog karrieren fart. Han er unægtelig den rytter, som har opnået mest på ren og skær fightervilje og målrettethed. En vilje der ikke tåler nogen sammenligning, lyder det fra Allan Bo Andresen.