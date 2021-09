Om fire år skal kommunens bilflåde være fossilfri

Et flertal på 25 ud af 27 byrådspolitikere blev torsdag enige om budgettet for det kommende år med kalkulationer for de følgende tre år, og det er blandt andet med penge til en ny skole i Hornslet, skolerenoveringer, nye dagtilbud og et kulturelt samlingssted, skriver Syddjurs Kommune i en pressemeddelelse om budgetforliget.



Her fremgår det også, at med en årlig tilflytning til kommunen på mellem 250 og 300 borgere, giver det både luft i økonomien, men også behov for at opjustere på eksempelvis skoleområdet.