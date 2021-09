Kommune har millioner i kassen - men må ikke bruge dem på faldefærdig skole

Et anlægsloft betyder dog, at han ikke må bruge de 12 millioner. Derfor er nogle af pengene sat til side, hvor kommunen håber på, at må bruge dem i 2023. Andre er brugt på at udbetale lån.

- Jeg kan godt forstå, at der er et anlægsloft, men det jeg ikke forstår er, at når man kommer med de vanskeligt stillede kommuners tilskud, så burde der følge en anlægsramme med, så vi kan få lov til at bruge de penge, vi får, fordi vi er i den situation, vi er, siger Jan Petersen.