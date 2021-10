Skoleleder på skandaleramt skole stopper

I 2016 og 2017 skulle elever have fået ekstra tid til den skriftlige afgangsprøve i dansk uden at være berettiget til det.

Ulykkelig sag

Forkvinde for Børn og Ungeudvalget i Aarhus Kommune, Eva Borchorst Mejnertz (S), kalder sagen ulykkelig, men hun udtrykker forståelse for beslutningen.

- Det er en forståelig beslutning fra ledelsens side. Det er på mange måder ulykkeligt, men jeg har et håb om, at skolens personale, børn, forældre og ledelsen, der har valgt at stoppe, kommer godt videre fra det her, siger hun til TV2 ØSTJYLLAND.

Hun frygter, at der kan komme til at gå "valgkampsfnidder" i sagen, men kommer med en opfordring til sine politiker-kolleger.

- Jeg håber ikke, at nogen begynder at skulle dømme i sagen. Jeg er bange for, at retorikken kan blive grov. Jeg håber, at vi som politikere står sammen om at sørge for, at alle kommer godt videre fra den her sag, siger hun.

Synes du, det her er den rigtige beslutning?

- Jeg synes ikke, jeg skal blande mig i, om det er den rigtige beslutning, for jeg ved ikke præcist, hvad der ligger bag. Jeg har respekt for beslutningen og kan godt forstå den. Jeg håber, at det vil være godt for skolen, siger Eva Borchorst Mejnertz.

Midlertidige ledere skal nu på plads

Også skolens viceskoleleder, Martin Bernhard, har valgt at fratræde sin stilling. Begge vil være fritstillet frem til deres fratrædelse ved udgangen af februar 2022.

Der vil ifølge Lisbeth Schmidt Andersen snarest muligt blive taget skridt til at indsætte en midlertidig skoleleder og pædagogisk leder på Søndervangskolen.



Frem til en ny skoleleder er ansat, skal de understøtte den ledelse, der fortsat er på skolen. Fokus er på at genetablere tillid, og skabe en tryg skoledag for skolens elever og forældre og en god arbejdsplads for skolens medarbejdere.

Den iværksatte eksterne undersøgelse vedrørende Søndervangskolen vil forløbe som planlagt, lyder det i pressemeddelelsen.