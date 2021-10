Nye oplysninger kan belaste en af Danmarks største it-virksomheder

Også Tom Kirchmaier, der er professor i økonomisk kriminalitet ved CBS og London School of Economics, finder det usandsynligt, at Systematic var uvidende om slutbrugeren af deres produkter. Han hæfter sig på samme vis ved, at det normalt tager lang tid at lande ordrer om salg af forsvarsudstyr:

- De nye oplysninger bestyrker mistanken om, at Systematic vidste, at Emiraterne var slutbruger, da man søgte eksporttilladelse i Danmark, siger Tom Kirchmaier.

Han har tidligere udtalt, at det "står meget klart, at Systematic søger eksporttilladelse i Storbritannien for at omgå dansk lov".