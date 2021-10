Brand tvinger lungesyge til at flytte væk

Borgere, der ikke hører til gruppen af særligt udsatte, kan for nuværende fortsat bevæge sig rundt i det fri og opholde sig i sit hjem.

Men Styrelsen for Patientsikkerhed oplyser til TV 2, at de anbefaler, at borgere ikke opholder sig direkte i røgen udenfor i længere tid af gangen, da det generelt kan være sundhedsskadeligt at indånde meget røg.

Uvist hvor lang tid der går

Ifølge operationschef ved Østjyllands Brandvæsen Anders Jensen er det lige nu uvist, hvor lang tid det tager at slukke branden. I værste fald tager det mere end tre uger.

- Det er heldigvis sjældent, at vi har den type hændelser. Der er jo ikke nogen, der har erfaring med at gætte på den tid, det vil tage at slukke branden. Det kommer også an på, hvor mange maskiner der er i gang, hvordan vejret er og så videre.

- Der er bud, der også går højere end tre uger, forklarer han til TV2 ØSTJYLLAND.

I bestræbelserne på at slukke ilden har brandvæsnet taget en ny metode i anvendelse. Metoden går ud på at grave huller, hvor man kan køre det brændende materiale hen og derefter slukke ilden dér.

- Om det virker, og hvor godt det virker, det er for tidligt at sige. Det er jo et kæmpe system, der skal op at køre med entreprenørmaskiner, slukning og vandforsyning. Det er et forsøg på den måde, at man skal finde ud af, hvad der virker bedst – også i samarbejde med virksomheden. Virksomheden er også interesseret i at få slukket branden og komme videre med deres produktion, siger operationschef Anders Jensen.