Beredskabsmeddelelse: Særligt udsatte skal væk fra brand i flere uger

OBS: Dette er en beredskabsmeddelelse og ikke et redaktionelt produkt fra TV2 ØSTJYLLAND.

Beredskabsmeddelelse fra Rigspolitiet

Beredskab & Sikkerhed har siden tirsdag arbejdet med en omfattende brand på virksomheden Kronospan - Novopan Træindustri på Fabriksvej 2, Pindstrup, 8550 Ryomgård.

Slukningsarbejdet overgår nu fra at være en kontrolleret nedbrænding til mere aktiv brandslukning, hvilket vil betyde, at der kan komme mere røg, end det har været tilfældet hidtil. Derudover er forventningen nu, at der kan gå op til tre uger, før branden er slukket.

På den baggrund anbefaler sundhedsmyndighederne, at særligt udsatte borgere i Pindstrup i løbet af lørdag finder et andet sted at bo i de kommende uger, mens slukningsarbejdet står på.

Særligt udsatte borgere betegnes i denne sammenhæng som:

Børn og voksne med lunge-og luftvejssygdomme – herunder astma og KOL

Børn og voksne med hjerteproblemer

Borgere der modtager hjemmehjælp vil fredag aften blive kontaktet direkte af Syddjurs Kommune.

Hører man ikke til i gruppen af særligt udsatte, kan man for nuværende fortsat bevæge sig rundt i det fri og opholde sig i sit hjem. Det anbefales, at man ikke opholder sig direkte i røgen udenfor i længere tid af gangen, da det generelt kan være sundhedsskadeligt at indånde meget røg.

Bliver man generet af røgen, så søg indenfor og luk vinduer, døre og ventilationsanlæg. Hvis man føler ubehag efter at have været i røgen, skal man kontakte egen læge eller vagtlægen. Kontakt kun politi eller alarmcentral ved sværere symptomer. Raske borgere skal ikke kontakte sundhedsmyndighederne med spørgsmål, der henvises i stedet til Syddjurs Kommune.

De berørte borgere opfordres til selv at finde alternative muligheder for ophold hos fx familie eller bekendte. Har man spørgsmål eller brug for hjælp, kan man søge råd og vejledning på Syddjurs Kommunes hjemmeside eller ringe til kommunens hotline på telefon 2974 8833.

Dette var en beredskabsmeddelelse fra Rigspolitiet.