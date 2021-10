7,99 kroner? Nyt tankanlæg lokker med vild åbningspris

Skal du gennem Voel i eftermiddag, kan det betale sig at væbne sig med tålmodighed - og god plads i benzintanken.

I dag åbner Shell Express nemlig et tankanlæg midt i Voel, og det bliver med et slagtilbud, som nok kan få en bilejer eller to til at lægge vejen forbi.

Således lokker ejer af den nye Shell Express Voel, Klaus Gerlev Hansen, med brændstof til 7,99 kroner per liter, hvis man vel at mærke tanker mellem klokken 14 og 17.