Kærestepar har købt deres eget slot - det startede som en joke

Idéen om at købe et slot, skulle 31-årige Simon Stenbæk dog lige tygge på.

- Til at starte med skulle jeg lige forstå, at det faktisk var muligt. Jeg havde aldrig overvejet, at det var noget, jeg skulle involveres i, fortæller han og fortsætter:

- Men så kunne jeg godt se, hvad de to tosser havde set i det. Så tog det ene det andet, og vi endte med at tænke: ”fuck it, lad os gøre det."

750 kvm og 11 hektar

Familien tog i maj måned i år til Sydfrankrig for at se på slotte til salg. Det sidste slot på listen, så utrolig kedeligt ud på billederne. Men da de nåede frem til det, der bare var et 'så-har-vi-da-været-vidt-omkring'-kig, strålede slottet.