Solcellepark er skrumpet og forsinket

Fra 240 hektar til 80 hektar på seks år. Og stadig med usikkerheder. Det er realiteten for et af de oprindeligt største og første projekter om solcelleparker i Østjylland. Projektet er bedst kendt som Kejsegården - navngivet efter gården midt i solcelleparken. Arealet ligger ved Ålsrode på Djursland, hvor dele af lokalbefolkningen har været højlydte i deres kritik igennem årene. Senest før sommerferien lykkedes det gruppen 'Solcellepark Kejsegården - Nej tak' at få lokalpolitikerne til at skrumpe projektet yderligere fra 136 hektar til 80 hektar - og altså kun en tredjedel af de første tegninger, som lokalpolitikerne blev præsenteret i 2020.

Sådan så de første tegninger ud af projektet, som kommunalbestyrelsen behandlede 15. september 2020. Billedet er fra dokumentet: "PROJEKTBESKRIVELSE KEJSEGÅRD SOLCELLEPARK NORDDJURS KOMMUNE"

På årets sidste kommunalbestyrelsesmøde godkendte lokalpolitikerne tidsplanen for det tilrettede projekt. En tidsplan, som lige nu lægger op til en godkendelse i januar 2026 - altså seks år efter, at de første gang behandlede projektet politisk. Opstiller: Fra ærgerlig til optimistisk Det er European Energy, som sammen med jordejerne - familien Nicolajsen på Kejsegården - står for projektet. I juni var de ærgerlige over, at politikerne udskød processen i 11. time, da håndtegnede ændringer af størrelsen blev godkendt på et kommunalbestyrelsesmøde den 18. juni. - Vi er ærgerlige over, at et flertal i byrådet med kort varsel har reduceret projektområdet markant og nu med cirka 2/3 siden vores oprindelige ansøgning. Vi vil først og fremmest overveje situationen og tænke os grundigt om, inden vi vurderer, om der er basis for fortsat at forfølge projektet, lød det dengang i en skriftlig kommentar.

Det er Aage Nicolajsen og svigersønnen Frederik Nikolajsen, der sammen med European Energy står bag planerne om en solcellepark.

I dag er tonen en ane mere optimistisk efter det mindre areal nu bliver behandlet. - Vi har mange års erfaring med at udvikle vedvarende energiprojekter og er vant til, at nogle projekter medfører en lidt længere godkendelsesproces end andre. Vi ser frem til at få igangsat projektet på ny og fortsætte det gode samarbejde med Norddjurs Kommune, lyder det i et skriftligt svar fra Lars Houlind, chef for projektudvikling i Danmark, European Energy.

Sådan ser den seneste tilpasning af arealerne for den den mulige solcellepark ved Ålsrode ud.

Dengang var det et snævert flertal, som stemte for ændringerne, mens mindretallet var utilfredse med, at det blev klappet endeligt på plads, lige inden kommunalbestyrelsens møde begyndte. - Jeg synes, det er dybt useriøst. Hvis vi vil være uafhængige af russisk gas, så er det ude i kommunerne, vi skal lave arbejdet, sagde Jens Meilvang fra Liberal Alliance lige efter mødet: - Vi har arbejdet med det her projekt i fire år, og vi har reduceret det med over 100 hektar for at imødekomme naboer til det. Så kommer man en halv time før mødet og siger, at nu skal det gå fra 130 ned til 80 hektar. Det, synes jeg, er dybt useriøst. Modstander: Fra lykkelig til fortsat kæmpende Grete Carstensen fra Ålsrode har været blandt talspersonerne for den gruppe af lokale borgere, som har arbejdet aktivt imod solcelleparken fra begyndelsen. Da hun indledte et vælgermøde i 2021 inden sidste kommunalvalg, var der helt fyldt op i det lokale forsamlingshus, hvor det eneste emne på dagsordenen var solcelleparken. - Danmarks modigste lokalpolitikere, præsenterede hun dengang paneldeltagerne som. Først og fremmest har de været bekymrede for, at landsbyen helt ville blive omkranset af solceller.

Reportage fra vælgermødet d. 26. oktober 2021.

Derfor var hun lettet, da en stor del blev skåret af projektet. - Først og fremmest en kæmpestor lettelse. Vi er så lykkelige over, at flertallet i kommunalbestyrelsen har taget os alvorligt, lød det i direkte tv 18. juni fra Grete Carstensen, som fortsatte: - Vi har lovet vores omgivelser, at uanset hvad tager vi sagen til planklagenævnet. Det er jo ikke sikkert, at vi får medhold der, men så er det uanset hvad en kæmpe reduktion, at det kommer ned på 80 hektar. Det er her usikkerhederne for projektet stadig lever. For selv hvis den endelig lokalplan bliver vedtaget i januar 2026, så er der to uger derefter til at klage. Og det har Grete Carstensen og resten 'Solcellepark Kejsegården - Nej tak' fortsat tænkt sig at gøre.

Det var med glæde og store følelser, at Grete Carstensen og resten af modstandsgruppen tilbage i juni så kommunalbestyrelsen minimere solcelleprojektet til 80 hektar.

En flagermus kommer forbi Mens argumenter om udsigt og landskabelige værdier fyldte mest i modstanden de første år, så har gruppen haft mere og mere fokus på, hvad de mener, kan være naturmæssige konsekvenser.

En anden solcellepark er snart klar Per 1. april skulle det første nye, større solcelleanlæg være klar i Norddjurs Kommune. Det oplyser ejer af jorden ved Estruplund, Klavs Krieger von Lowzow. Anlægget er på 66 hektar og bliver drevet af virksomheden BeGreen. Her har modstanden været mindre, men der har været bureaukratisk bøvl undervejs. arrow-down

De hæfter sig ved, at der skal laves en ny undersøgelse af miljø- og naturforholdene – en såkaldt VVM-redegørelse - efter, at projektet er skaleret væsentligt ned. For Grete Carstensen sender det et signal om, at den første undersøgelse var mangelfuld. - Senest er der kommet mere fokus på, hvordan flagermus reagerer på store arealer af solceller, og der er også flagermus her, så det skal da undersøges, siger hun. Det har mediet Klimamonitor løbende dækket, efter nyheden kom frem 1. maj i år.

Ny håndbog: Solcelleparker forringer flagermus' jagtområder I foråret blev der lavet opdateret anbefalinger fra DCE under Aarhus Universitet, når det kommer til beskyttelse af flagermus, som er fredede i Danmark. Her står, at "solcelleparker medfører forringelser eller helt tab af jagtområder for flagermus." Læs hele beskrivelsen fra rapporten her: "Effekter af solcelleparker på flagermus er kun undersøgt i enkelte studier (Szabadi m.fl. 2023, Tinsley m.fl. 2023, Barré m.fl. 2024). Aktiviteten af flagermus er lavere både over solcelleparker og langs levende hegn omkring solcelleparkerne end over de omkringliggende marker og hegn. Flagermusaktiviteten kan være lavere i alle funktionelle grupper; både af arter, der jager højere i det frie luftrum, men især af strukturbundne arter som Myotis sp. og bredøret flagermus. De to studier ser dog ikke de samme effekter for de samme arter. Flagermus ændrer også flyvemønster og -hastighed ved solcelleparker (Barré m.fl. 2024). Flagermusene flyver hurtigere, flyver mere retlinet og fouragerer mindre over solcelleparter end over omkringliggende områder. Den lavere aktivitet og adfærdsændringerne viser, at solcelleparker medfører forringelser eller helt tab af jagtområder for flagermus. Forringelsen af kvaliteten af levesteder, tabet af levesteder og en eventuel barrierevirkning af solcelleparker må forventes at være korreleret med størrelsen af solcelleparkerne. Derfor bør store solcelleanlæg ikke anlægges i eller tæt på gode levesteder for flagermus, fx skove, tørre og våde naturområder, lavbundsområder, og lign." Kilde: Opdatering af: Håndbog om dyrearter på habitatsdirektivets bilag IV Del 2 - Odder og flagermos, videnskabelig rapport fra DCE – Nationalt Center for Miljø og Energi arrow-down

Opstiller: Hensigtmæssigt at undersøge igen Det er ikke en mangelfuld undersøgelse i den oprindelige ansøgning, som ifølge opstilleren European Energy er grunden til, at forholdene skal undersøges på nu. - Da der er tale om en væsentlig ændring i forhold til det tidligere ansøgte projekt, vurderer vi det hensigtsmæssigt at opdatere miljøvurderingen, skriver Lars Houlind, chef for projektudvikling i Danmark, European Energy, i et skriftligt svar. - I lyset af sagsbehandlingstiden for projektet vurderer vi også, at det er hensigtsmæssigt at foretage supplerende miljøundersøgelser for at sikre, at miljøundersøgelserne overholder tidsrammerne i miljølovgivningen. Forventningen er, at miljøundersøgelserne med mere vil tage første halvdel af 2025, inden projektet igen kan sendes i offentlig høring i september eller oktober næste år.