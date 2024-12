Ansatte sender mistillidsbrev til politiets ledelse

Bekymrede ansatte hos Østjyllands Politi har sendt et brev til ledelsen, hvor de udtrykker mistillid til den. Det skriver Jyllands-Posten, efter at fagbladet Dansk Politi forleden fortalte om en hændelse, der udspillede sig med en betjent i Aarhus i fokus. Over for TV2 Østjylland bekræfter Anita Frank, der er formand for Østjyllands Politiforening, at brevet er sendt. Kritikken udspringer primært af den nævnte hændelse, hvor en 33-årig politiassistent efter en anholdelse i det centrale Aarhus blev sigtet og tiltalt for at have udsat en borger for vold. Det skete 9. juni 2023. Hvad der præcist foregik, vender vi tilbage til om lidt. TV2 Østjylland var første gang i kontakt med Martin Sørensen, som politiassistenten hedder, i maj i år, og nu står han så frem med sin historie, der handler om det, han selv kalder for "et bagholdsangreb" fra sin ledelse, fordi han ikke føler, at han blev bakket op af sine chefer. Siden offentliggørelsen af hans interview med fagbladet Dansk Politi er det kommet frem, at Martin Sørensen ikke er den eneste blandt de mange ansatte, der synes, at der er noget galt i forholdet mellem politiets ledelse og de menige ansatte. Derfor har flere end 100 ansatte nu sendt det pågældende brev i håb om ændringer.

Redaktionel note Fagbladet Dansk Politi og Martin Sørensen har givet TV2 Østjylland lov til at fortælle om hans oplevelse på baggrund af fagbladets interview og artikel med ham.

Anholdt, tiltalt, frikendt, frustreret Martin Sørensen sidder normalt i vagtcentralen, men lige dén dag i juni sidste år blev han sendt på gaden som en del af det daglige beredskab. På et tidspunkt skulle der foretages en anholdelse af en psykisk syg mand. Situationen udviklede sig sådan, at både Martin Sørensen og manden, der skulle anholdes, snublede, og mandens hoved ramte patruljevognen, uden at han reagerede på det. Det viste sig, at en kvinde i en lejlighed havde fulgt med i anholdelsen, som hun filmede med sin telefon. En optagelse på syv sekunder. Kvinden opfattede hændelsen som vold begået af betjenten, og det gik hun med det samme ned og anmeldte. Det førte til, at Martin Sørensen senere på dagen fik at vide, at han var sigtet for vold. Han blev derfor anholdt og afhørt af to personer fra Den Uafhængige Politiklagemyndighed - også kendt som DUP - fik taget et billede, afgav fingeraftryk, udtaget dna og fik så en besked om, at han var fritaget for tjeneste og hjemsendt - for to uger senere at blive suspenderet efter indstilling fra sin ledelse. Hurtig sagsbehandling Det hele gik meget hurtigt. Usædvanligt hurtigt, fortæller Martin Cumberland, der har mere end 12 års erfaring som forsvarsadvokat i DUP-sager. Når en betjent bliver anmeldt for eksempelvis vold, plejer det at starte et forløb med efterforskning, indsamling af bevismateriale, afhøring af vidner og den betjent, det drejer sig om. Det kan tage dage eller uger. I Martin Sørensens tilfælde tog det tre timer. Faktisk stod DUP-folkene på politigården blot 20 minutter efter, at de var blevet kontaktet af én af hans egne ledere hos Østjyllands Politi.

Hvad er DUP? Den Uafhængige Politiklagemyndighed, DUP, er en uafhængig myndighed, der behandler adfærdsklager og efterforsker straffesager vedrørende politipersonale og personale i anklagemyndigheden.

Det er også folk fra DUP, der bliver kontaktet, hvis en person er død eller kommet alvorligt til skade i politiets varetægt.

Politiklagemyndigheden er uafhængig af både politi og anklagemyndighed: "Vi efterstræber at sikre en retfærdig sagsbehandling for alle involverede og arbejder hverken i borgerens eller politiets tjeneste, men i sandhedens tjeneste", skriver myndigheden om sig selv på sin hjemmeside. Kilde: politiklagemyndigheden.dk. arrow-down

15. december 2023 blev Martin Sørensen med stemmerne 3- 0 frifundet ved Retten i Aarhus. Begrundelsen var blandt andet, at videomaterialet ikke beviste, at Martin forsætligt skulle have skubbet den psykisk syge mand, så hans hoved ramte patruljevognen. Statsadvokaten ankede sagen til landsretten i Viborg, men dommeren her var enig og frifandt Martin Sørensen fuldstændigt 9. april 2024. Siden 1. maj har han været tilbage i jobbet, men sagen har påvirket forholdet til ledelsen, fastslår han.

- Jeg har ingen tillid til øverste ledelse, til DUP eller til Statsadvokaten. Jeg passede mit arbejde og gjorde, hvad jeg skulle, i situationen. Det har jeg to retsinstansers ord for, og alligevel blev jeg udsat for, hvad der føles som et voldsomt bagholdsangreb fra min arbejdsgiver. Der er heller ikke én eneste fra øverste ledelse, der har været henne hos mig og sagt, at de er glade for, at jeg er blevet renset. Det havde ellers klædt dem, siger Martin Sørensen til sit fagblad, Dansk Politi. Den opfattelse deler han angiveligt med de kolleger, der har været med til at sende mistillidsbrevet. I hvert fald siger hovedtillidsmand Claus Jeslund, at han er skuffet over ledelsens ageren, fordi den ikke har gjort tilstrækkeligt for at passe på en medarbejder i en svær situation. Han siger også, at sagen har skabt frustration, bekymring og usikkerhed blandt kollegerne i beredskabet, fordi der er en følelse af, at ledelsen ikke har deres ryg, når de udfører deres arbejde. De er bange for at ende i en situation, der minder om den, de har set deres kollega være igennem. Direktør: - Det gør indtryk TV2 Østjylland har spurgt hos Østjyllands Politi, om direktør Kirsten Dyrman som den øverste ansvarlige vil kommentere på sagen, men hun ønsker ikke at medvirke i et interview. Vi har i stedet modtaget et svar på skrift, hvor hun skriver, at det selvfølgelig gør indtryk, når medarbejdere giver udtryk for frustration og bekymring. - Derfor har vi også været i dialog med tillidsrepræsentanter og medarbejdernes fagforbund. Den dialog fortsætter i den kommende tid, og der er enighed mellem politiets fagforbund og jeg om, at vi sammen håndterer medarbejdernes bekymringer. Kirsten Dyrman tilføjer, at hun har meget stor tillid til betjentene i Østjyllands Politi, samt at hun er stolt af det arbejde, de dagligt udfører.

På spørgsmålet om, hvorvidt hun som øverste chef har svigtet sine medarbejdere, når de føler sig usikre på, om ledelsen har deres ryg, svarer hun følgende: - Vi har som ledelse en meget væsentlig forpligtelse til at værne om borgernes tillid. Det er derfor helt afgørende, at vores arbejde bliver undersøgt af uafhængige myndigheder, når der opstår mistanke om, at en betjent kan have overtrådt grænserne for lovlig magtanvendelse.

Tidligere statsadvokat Kirsten Dyrman overtog direktørposten i Østjyllands Politi efter Helle Kyndesen 1. juni 2020. Foto: Mikkel Berg Pedersen/Ritzau Scanpix