Nu stiger prisen på fjernvarme for tusindvis

Silkeborgenserne kan godt krydse fingre for en lun vinter. I hvert fald hvis de vil undgå at brænde for mange penge af på varmeregningen.

1. november stiger prisen for en megawatt-time (MWh) varme fra 475 kroner til 670 kroner. Det oplyser Silkeborg Forsyning i en pressemeddelelse.

Det svarer til en stigning på 40 procent per MWh. Dertil kommer et årligt abonnement samt effektbidrag per kvadratmeter. Disse er dog ikke påvirket af prisstigningen.