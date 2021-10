13-årig fik forfærdelig besked - nu har klassen samlet over 100.000 kroner ind

13-årige Oliver Pedersen fra Mårslet fik i sommerferien en forfærdelig besked, da han fik konstateret børneleukæmi.

Hans klassekammerater fra 7.b på Mårslet Skole er også blevet meget berørt af Olivers situation. Så de har besluttet sig for at prøve at hjælpe ham. Og det er gået over al forventning.