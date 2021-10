15-årig slog alle rekorder - 142,5 kilometer på et døgn

Han er elev på idrætsefterskolen, hvor der i 24 timer mellem torsdag og fredag blev gået penge ind til Lovespring, som arbejder for rent drikkevand til de fattigste mennesker i verden.

- Benene er stadig ømme. Det har været dejligt at få slappet lidt af i weekenden, konstaterer idrætsefterskoleeleven, som forsikrer, at han har husket at strække ud.

Sidste runde på krykker

Konceptet og samarbejdet med Lovespring er udviklet på Tirstrup Idrætsefterskole, men andre skoler har også taget det til sig. Og det var en elev på Skibelund Efterskole ved Vejen, som tidligere på året havde sat rekord med 142 kilometer på de 24 timer. Men den rekord står altså ikke mere.

- Jeg var helt færdig, da jeg havde slået rekorden. Der var nogle lærere og andre elever, som hjalp mig ved at gå den sidste omgang på 4,7 kilometer sammen med mig. Det var dejligt at have 30-35 mennesker bag mig, fortæller rekordholderen, som gik en del af den sidste omgang på krykker, fordi benene var så brugte.

- Det er et godt formål. På en måde skal vi igennem det, som de (folk uden adgang til rent drikkevand red.) også skal igennem for at få vand, siger han.