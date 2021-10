Lars har opfundet fremtidens kaffelåg: Er allerede 65 millioner værd

Udover at være lavet af træfibre er låget designet sådan, at det sidder ned i koppen, så man drikker af kanten af koppen i stedet for af et lille hul i låget.

Og selvom det måske lyder simpelt at opfinde det perfekte kaffelåg, så har det bestemt ikke været en nem mission.

- Vi har lavet mange forskellige bud. Vi startede i 2017, fik patentet i 2018, og nu har vi så fundet løsningen. Så det er mange år, vi har brugt på sådan en lille fætter, siger Lars Bendix.