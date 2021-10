Alle vil have opfinder-Lars’ kaffelåg: Beskeder tikker ind fra hele landet

EU har netop i år forbudt salg af engangsplastik, og derfor er kapløbet om at finde de bedste erstatninger lige nu på sit højeste.

Ifølge Lars Bendix er der omtrent 500 forskellige patenter på kaffelåg, men han mener at besidde det bedste, og glæder sig over, at så mange deler hans glæde:

- Jeg har ikke fået én eneste negativ henvendelse. Man hører tit om nogen, der får succes, og så følger der en masse lort med. Sådan har det ikke været for mig. Det er da bevægende.

Med så mange konkurrenter, hvorfor er det så lige præcis dig – en kaffeproducent med arkitektbaggrund - der står til at vinde?

- Måske er det karma, lyder det fra Lars Bendix, der efter lidt tavshed peger på måden, han bedriver virksomhed på.

Det begyndte hos clairvoyant

Danish Coffee arbejder også for sikre kaffebønderne gode vilkår, ordentlig løn og efterleve FN’s verdensmål, og i Danmark er alle ansatte - på nær tre personer - fleksjobbere.

- Det er sådan et lille økosystem af almindelige mennesker, der bare har et skånebehov, fortæller Lars Bendix.

Virksomhedseventyret begyndte ifølge Lars Bendix i 2002, hvor hans søster forærede ham en times session hos en clairvoyant.

- På det tidspunkt var det svært at forholde sig til, og det gav faktisk ikke mening. Clairvoyanten blev ved med at spørge mig; ”Hvad har du at gøre i Afrika?” og fortælle mig om hvide mennesker i Afrika og nogle bær.

Lars Bendix forstod intet af alt den Afrika-snak, indtil han i 2008 blev kaffeproducent i Afrika, og det gik op for ham, at ’bærrene’ var kaffebønner.

- Lige pludselig oplevede jeg alt det, hun havde fortalt om. Hun havde for eksempel fortalt om en spansktalende mand, der dansede foran et pengeskab. Og dét oplevede jeg!

Hvad Lars Bendix præcist tror på, ved han ikke, men der eksisterer en mening med det hele.

- Jeg kan ikke forklare det, og det er ikke noget, jeg dyrker. Men jeg tror på noget mellem himmel og jord, og hvis jeg kan fange lidt karma, så gør jeg det, siger han.

Og Lars Bendix har tilsyneladende fanget en del.

Ingen ’wuhu’ endnu

Trods god karma og et væld af henvendelser forholder kaffeproducenten sig afventende. Fordi det ligner en succes, behøver det jo ikke at være det:

- Jeg render ikke rundt og råber ’wuhu’, for der er et stykke vej endnu. Men når jeg får det første færdigproducerede låg i hånden, og det siger klik på koppen, så tror jeg, at jeg vil have det rigtig, rigtig godt, siger Lars Bendix.

Men låget er vurderet til 65 millioner kroner, og du siger, at du tror på det. Hvorfor egentlig ikke råbe ’wuhu’?

- Hvis du slår ’opfinder Lars Bendix’ op i en database, så er der otte gode grunde til, at jeg ikke siger ’wuhu’ endnu. Selvom ideen er god, så kan den komme for sent eller være svær at sælge.