Genialt kaffelåg og politiker i pornofilm: Her er årets mest læste artikler

Det er efterhånden blevet en nytårstradition, at vi på TV2 ØSTJYLLAND samler de mest populære historier fra det år, der går på hæld.

I år er ingen undtagelse.

Flere af artiklerne er skæbnehistorier, der går lige i hjertet. Det gælder fx historien om 22-årige Liw fra Randers. Hun lider af anoreksi i en sådan grad, at det styrer alt i hendes liv. Det samme er tilfældet med historien om en anden 22-årig kvinde, Ida. Hun blev dræbt, da en bilist kørte direkte over for rødt lys og ramte den unge livsglade aarhusianer.

Heldigvis er der også positive og livsbekræftende historier på listen. Flere hundrede tusinde læste eksempelvis historien om Tina, som efter syv hjertestop fik den transplantation, hun drømte om.