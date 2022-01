Kaffelåg var 65 millioner værd: Nu er prisen eksploderet

Efter den nye version af kaffelåget er lavet, er interessen kun steget for den randrusianske opfindelse. Derfor er den også nu vurderet til at være 200 millioner kroner værd - også selvom der endnu ikke er solgt nogen.



- Jeg kan lige se mig selv stå foran Løvens Hule og kræve 200 millioner. Så spørger de, hvor meget jeg har solgt for, og jeg svarer ingenting. Og jeg har kun et værktøj, der kan lave et låg ad gangen, siger Lars Bendix med et grin.