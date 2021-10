Det begyndte med ønsket om et minde - nu runder indsamling stor milepæl

- Så slog et mig, at jeg kunne sælge dem for at samle ind til Knæk Cancer.

Det er også netop den plante, som også sælger allerbedst, og det er på grund af historien bag, tror Malte Haudrup Christensen.

En uge tilbage

Indtil videre har han solgt knap 900 plantestiklinger, som ikke kun stammer fra farmorens Kaffesladder.

I mellemtiden har han også fået tilsendt andre planter fra hele landet som støtte til indsamlingen.

De står hjemme hos hans forældre i Bryrup, hvor han bruger det meste af sin fritid på at potte planterne om til løbende salg.