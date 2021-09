Olivia har endelig fået dato - men mangler 50.000 kr. til livsvigtig operation

Efter to og et halvt års ventetid har Olivia endelig fået en dato. Den 27. oktober skal hun til Barcelona for at få udført en livsvigtig operation. En operation, der koster 550.000 kroner.

I august kunne vi her på TV2 ØSTJYLLAND fortælle om David Jesuthasan, der løb 160 kilometer for at samle ind til Olivia Ruseng Hermansens livsvigtige operation. Han fik i alt indsamlet cirka 35.000 kroner gennem sponsorater.