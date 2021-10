Dødsbrand på Scandinavian Star: Nu har enke endelig fået svar

Det norske afslag på at føre erstatningssag mod den norske stat, bliver et endeligt punktum for Jette Irene Andersen.

- Det bliver det, for jeg tror, jeg kan leve med at få fred nu. Jeg ved godt, at nogle vil sige, at jeg svigter Erik, men det gør jeg ikke, for Erik mærker jo ikke noget mere, siger Jette Irene Andersen over telefonen fra det sydlige Aarhus.