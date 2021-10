Eleven kan stjæle byrådsstolen fra læreren - og rektor kan også sætte sig i den

Det gjorde han ved at opstille for det Konservative Folkeparti, og efter eget udsagn var han lidt overrasket over at blive valgt. Det var dog noget, han skulle forsøge i livet, havde han fundet ud af.

- Det skal ikke være sådan, at jeg ligger på mit dødsleje og fortryder, at jeg ikke forsøgte, siger det konservative byrådsmedlem.

Ikke for populariteten

Han vidste godt, at politik ind imellem giver knubs, og at man ikke kan være venner med alle, men sådan er det bare at være politiker.

- At være i politik er ikke altid en popularitetskonkurrence. Da jeg i 2017 blev valgt, sagde jeg til mig selv, at det vigtigste var, at jeg kunne se mig selv i øjnene, når vi nåede til den 16. november 2021. Det kan jeg, siger gymnasielæreren.

Ligesom rektor er bevidst om at adskille lærer-Martin fra politiker-Martin, og onsdag aften var faktisk første gang, Martin Mikkelsen havde en politisk diskussion med sin rektor, da de deltog i et debatmøde i Gylling Forsamlingshus.