Borgere protesterede mod højhus – nu kan et endnu højere være på vej

- Vi havde set det komme, at de ville komme med et nyt forslag, men det undrer os, at det nu er højere end sidst, når det er højden, vi er allermest imod, siger Henrik Marker, som bor overfor de to huse, til TV2 ØSTJYLLAND.

TV2 ØSTJYLLAND vil gerne have spurgt HFE Byg og Ejendomme om, hvorfor de endnu engang har ansøgt om at bygge lejligheder på fire etager, men de ønsker ikke at stille op til interview.

De fortæller, at det er almindelig procedure at komme med et nyt forslag til et byggeri efter et afslag.

De fortæller også, at de har forsøgt at imødekomme borgerne og politikernes kritikpunkter, og at det ikke vil være rentabelt for dem at bygge mindre end fire etager.