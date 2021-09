Kommunen slår en streg over regningen: Fodboldklub bliver gældfri

2017 var et dyrt år for fodboldklubben Odder IGF Fodbold. Efter en dum sag, hvor klubben, der dengang spillede i 2. division, både fik en bøde og en skattegæld for uberettiget at have givet spillerne skattefri kørepenge, var der en regning at betale.



Omkring en million kroner lød skatteregningen på, og dertil kom en bøde fra DBU på 100.000 samt en pointstraf. Klubben udredte selv en del, men samtidig var Odder Kommune hjælpsom ved at betale 625.000 kroner som svarede til det tilskud, klubben skulle have fordelt over de kommende fem år.

Nu er et udvalg under byrådet imidlertid kommet i gavehumør, kan TV2 ØSTJYLLAND fortælle, for de 125.000 kroner som klubben netop nu har i mellemværende, har et flertal i udvalget nu besluttet at eftergive.