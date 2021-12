En stille og indadvendt fyr: Nu er han tiltalt for at planlægge skoleskyderier

Flere naboer, som TV2 ØSTJYLLAND talte med, kendte den tiltalte som en indadvendt person. Han var ikke én, man kendte. Men han færdes ud og ind af sin lejlighed som alle andre beboere, og naboerne fornemmede intet underligt ved ham.

TV2 ØSTJYLLAND overhørte en nabo omtale den tiltalte som verdens sødeste menneske, og at han var overbevist om, at hele sagen måtte være en misforståelse. Men derudover ville han ikke fortælle mere om ham.

En bekendt, der har gået i folkeskole med den tiltalte, beskriver ham også som meget stille. Han beskriver også, at den 27-årige skilte sig meget ud i skolen, og derfor var han et let offer for drillerier.

Og han blev drillet meget i folkeskolen. Når drillerierne blev værst, udviste den tiltalte til tider også aggressivitet.