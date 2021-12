27-årig havde kortlagt områder ved skoler og planlagde masseskyderi

Han havde også anskaffet sig en bil, som skulle bruges til de planlagte masseskyderier, og han havde foretaget rekognoscering på flere skoler og uddannelsesinstitutioner i Aarhus-området.

Ifølge Ritzau har manden skrevet et manifest og lavet videoer med ønske om at udføre masseskyderi.

Og ifølge tiltalen mod ham havde han allerede taget en stribe skridt mod målet. Blandt andet sørgede han ifølge anklageskriftet for at få våbentilladelse, hvorefter han anskaffede sig to pistoler af mærkerne Colt og Glock, skriver Ritzau.

Rekognosceret i Aarhus-området

Derudover havde han været forbi flere skoler og uddannelsesinstitutioner i Aarhus-området og via talrige søgninger indhentet oplysninger om flere skoler og en børnehave i Nord- og Østjylland.



Manden blev anholdt for et år siden og har siden april været varetægtsfængslet i surrogat på en psykiatrisk afdeling. Tirsdag oplyste politiet, at der var rejst tiltale mod manden.

- Det er anklagemyndighedens opfattelse, at den omstændighed, at han blev anholdt tilbage i december sidste år, forhindrede, at der blev udført skyderi, siger specialanklager ved Nordjyllands Politi, Kim Kristensen, til TV 2 Nord.

Har skrevet et manifest

Ifølge anklageskriftet planlagde den 27-årige fra 2015 og indtil sin anholdelse 16. december 2020 at dræbe flere personer ved et eller flere skyderier på en eller flere skoler eller lignende institutioner i Nord- og Østjylland.

- Vi har naturligvis en fornemmelse af, hvilke skoler det drejer sig om, men det er ikke noget, vi på nuværende tidspunkt kan komme nærmere ind på, siger Kim Kristensen.

Ifølge anklageskriftet har manden fra 2015 til 2019 skrevet et manifest, hvor han beskrev sit ønske om at udføre et masseskyderi, og hvordan han planlagde at gøre det. Han har desuden udtrykt det samme ønske på flere videooptagelser, som han har lavet frem til april 2020.

Havde pistoler og kniv i lejlighed

Ifølge anklageskriftet anskaffede han sig i 2015 og 2017 en pistol af mærket Colt kaliber 22 og en 9 mm-pistol af mærket Glock.

Dem opbevarede han i sin lejlighed i Hobro sammen med magasiner, skarp ammunition og en kniv med en bladlængde på 18 centimeter. Det hele blev beslaglagt af politiet 12. juni 2020.

Udover at anskaffe våbentilladelse og tilladelse til at opbevare våben på sin bopæl havde manden ifølge anklageskriftet også "opnået skydefærdigheder".

Ved en senere ransagning af mandens lejlighed blev der beslaglagt, hvad politiet kalder "taktisk beklædning". Blandt andet en vest med flere forlommer, støvler og handsker.

- Det er anklagemyndighedens opfattelse, at det er nogle personlige årsager, der har drevet den pågældende. Der er ikke noget, der tyder på, at han har handlet sammen med andre, siger Kim Kristensen.

Søgte på skoler og en børnehave

Af anklageskriftet fremgår det også, at manden har lavet adskillige internetsøgninger.

Han har blandt andet søgt på og om masseskyderier og skoleskyderier. Han har hentet oplysninger om forskellige skoler og uddannelsesinstitutioner og en børnehave. Blandt andet oplysninger om ringetider, undervisningsskemaer og antallet af elever.

Desuden har han på internettet fundet oplysninger om skydevåben og så sent som 13. december sidste år oprettet en ordre på køb af en AR-15-riffel. Det er den slags, der ofte er blevet brugt i skole- og masseskyderier i USA. Manden blev anholdt tre dage senere.

Anklagemyndigheden vil kræve manden dømt til anbringelse på psykiatrisk afdeling uden fastsættelse af længstetid.

Den 27-årige nægter sig skyldig i tiltalen.