27-årig tiltalt for at planlægge skoleskyderier

- Det er en særdeles alvorlig sag. Vi har tiltalt ham for at have planlagt at dræbe flere personer ved et eller flere skyderier på skoler i Nordjylland og Østjylland, siger specialanklageren.



'Personlige årsager'

Motivet til de voldsomme planer skal ifølge anklagemyndigheden findes i "personlige årsager". Det er dog ikke noget, anklageren ønsker at uddybe nærmere, før sagen går i gang ved Retten i Aalborg næste år.

- På nuværende tidspunkt vil jeg ikke gå nærmere ind i, hvilke personlige årsager anklagemyndigheden mener, der har drevet den tiltalte. Men intet tyder på, at han har handlet sammen med andre. Det vil jeg godt allerede nu sige, lyder det fra Kim Kristensen.