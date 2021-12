Ekspert kommer med opfordring efter rekordhøjt tal: - Vi skal virkelig agere nu

Det er især den relativt nyopdagede Omikron-variant, som nu driver smitten med et steppebrandslignende udviklingsforløb. Og Omikron er ikke kommet for at vende om.

- Vi skal virkelig agere nu. I første omgang ved, at alle som er indkaldt til tredje stik tager imod det, men også fra myndighedernes side, siger Jens Lundgren til TV 2.

- Vi vil komme til at se Omikron blive ved med at vokse, især i hovedstadsområdet, hvor der er startet flest smittekæder indenfor den seneste uge, uddyber han.

Omikron udkonkurrerer Delta

Professoren peger på, at den meget smitsomme Omikron er på vej til helt at "udkonkurrere" den hidtil dominerende Delta-variant. Og at det vil kunne aflæses i de daglige smittetal.

- Spørgsmålet er så, om der er behov for at gøre mere fra myndighedernes side, end der blev introduceret i sidste uge, siger Lundgren med henvisning til skolernes hjemmeundervisning, de lukkede natklubber og det obligatoriske mundbind for gæster og ansatte i restaurationslivet.

Det er mindre end to uger siden, Omikron viste sig som sidste nye corona-knopskydning herhjemme med få, enkeltstående tilfælde.