SSI forventer 10.000 nye smittede om dagen

På baggrund af den nye risikovurdering mener Henrik Ullum, at det er blevet endnu vigtigere at få vaccineret så mange som muligt.

- Vi forventer at både andet og især tredje stik beskytter imod alvorlige sygdomsforløb af omikron. Derudover peger nye undersøgelser fra England på, at tredje stik også giver beskyttelse imod symptomgivende infektion.

Skift i vaccinationsindsats

Fra mandag vil danskere over 40 år blive tilbudt tredje stik fire en halv måned efter anden vaccinedosis. Målet er, at alle personer over 40 år har fået tilbudt revaccination før nytår.

De første to tilfælde i Danmark blev bekræftet 28. november, efter at de smittede var rejst til Danmark fra Sydafrika.