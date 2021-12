Sundhedsmyndigheder appellerer til tålmodighed i vaccinekø

- Vores it- og planlægningssystemer vil blive presset til det yderste.

Han advarer om, at man kan opleve ventetid til at booke tid til vaccination.

- Det bliver noget værre bøvl. Den bedste association er nok julehandlen med voldsom trængsel og alarm, siger han.

Mulighed for tredje stik for personer over 40 år

Fra mandag er det muligt for personer, der er over 40 år, at få tredje stik med en vaccine mod covid-19, hvis det er mere end fire en halv måned, siden de fik andet stik.

Mandag morgen var der klokken 10.30 over 120.000 personer i kø til vacciner.dk, hvor man kan bestille tid til vaccination.