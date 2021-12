Hospitaler forventer efterslæb på mindst 19.000 operationer til nytår

- Hvis man er en af dem, der skal vente, giver det under alle omstændigheder en dårligere livskvalitet. For hvad er førlighed? Det handler måske ikke om, at man er ved at stille træskoene i morgen eller risikerer yderligere lammelser efter en ulykke. Men det kan måske betyde, at man får et dårligere forløb. Og noget vil måske ikke være genopretteligt, siger han.

Janus Tarp anslår, at Ulykkespatientforeningen repræsenterer mindst 100.000 borgere med alvorlige følgevirkninger efter ulykker.

En måneds arbejde bagud

Men det stopper ikke her. For når kalenderen siger 1. april 2022, forventes et efterslæb på mellem 22.000 og 23.000 operationer, lyder vurderingen.

Det svarer, ifølge regionen, til en måneds arbejde på hospitalerne. Og Henrik Gottlieb Hansen (S), hospitalsudvalgsformand i Region Midtjylland, forventer da heller ikke, at hospitalerne kan afvikle pukkel de første måneder af 2022. Det handlere snarere om at stagnere.

- Det er en meget uheldig situation. Vi arbejder på at gøre det bedre. Og kan vi bare sikre, at ventelisterne ikke stiger yderligere, så er det den første forudsætning for, at vi kan bringe puklen ned igen, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.

De andre forudsætninger er, ifølge Henrik Gottlieb Hansen, at der kommer styr på corona-pandemien, og at der kommer flere personaleressourcer ud på hospitalerne. I forhold til sidstnævnte er han fortrøstningsfuld.

- Jeg forventer, at der bliver fundet nogle gode løsninger. Det tror jeg på, konstaterer han.

Søndag kom det frem, at Region Midtjylland er i dialog med de forskellige faggrupper via de faglige organisationer, efter der for nylig blev vedtaget en coronavinterpakke med penge fra finansloven til at fastholde og rekruttere personale. Og at man fra politisk side forventer en afklaring snart.

Der udføres gennemsnitlig cirka 23.000 planlagte operationer og endoskopier om måneden i et normalt år på Region Midtjyllands hospitaler.