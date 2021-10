Alvorlig personalemangel Sengepladser til kritisk syge lukket ned i måneder

Regionen påpeger også i svaret, at hvis hospitalerne i en meget kort periode har mulighed for at genåbne en midlertidigt lukket seng, er det ikke nødvendigvis registreret. Således har der, ifølge regionen, i perioder været flere senge til rådighed, end det er registreret i den opgørelse, TV2 ØSTJYLLAND har fået aktindsigt i. Blandt andet på Regionshospitalet Horsens.



Men Ulykkespatientforeningen giver ikke meget for regionens pointe om, at det kan se værre ud på papiret, end det er i virkeligheden.

- Generelt ved vi, at afdelinger er pressede. Der mangler personale. Det er en markør om, at der er mangel på specialiseret personale, konstaterer Mogens Folkmann Andersen.

Direktør: Vi har talt med nabohospitaler

På Regionshospitalet Horsens oplyser den lægefaglige direktør, Nils Falk Bjerregaard, til TV2 ØSTJYLLAND, at Intensiv lige nu har 13 ubesatte stillinger.



- Vi har lige som alle andre rekrutteringsmæssige udfordringer. Især sygeplejersker. Intensivsygeplejersker varetager en specialistopgave med meget kritisk syge patienter. Så vi kan ikke forbedre kapaciteten fra den ene dag til den anden ved at ansætte flere sygeplejersker uden intensiverfaring. Det kræver uddannelse og oplæring, siger han til TV2 ØSTJYLLAND.



Ifølge Nils Falk Bjerregaard handler beslutningen om at lukke senge i høj grad om at skåne personalet på den pressede afdeling.

- Vi har trukket store veksler på vores erfarne medarbejdere. Blandt andet med et covid-forløb, hvor der har været mange opgaver. Og på et tidspunkt er det ikke langtidsholdbart. Så går det for hårdt ud over arbejdsmiljø og trivslen. Og for at undgå at vores mest erfarne medarbejdere blev slidt op, måtte vi træffe den vanskelige beslutning om at lukke senge, forklarer han.