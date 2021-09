Brødre venter på vigtige operationer: - Frygter han bliver sengeliggende

Særligt yngstesønnen Frede August har brug for hjælp, så han fysisk kan udvikle sig i en positiv retning frem for en negativ.

- En operation vil få ham kunne øge muligheden for hans mobilitet, fordi frygten hos både os og læger er, at han bliver immobil og på sigt sengeliggende, siger Maria-Louise Øst.

Brødrene fra Hørning er bare to af de mange patienter, der lige nu venter på at komme til i et sundhedsvæsen, der er presset efter både coronaepidemi og sygeplejerskestrejke. Ved udgangen af august var der udskudt 12.000 operationer i Region Midtjylland, og 15.000 ambulante besøg er blevet det.

Situationen førte for nylig regionsrådsformand i Region Midtjylland og formand for Danske Regioner Anders Kühnau til at bede regeringen om en krisekasse til at håndtere de aktuelle udfordringer.