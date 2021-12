Både pressemøde og coronamøde mandag

Mødet foregår ifølge Ritzaus oplysninger virtuelt og er sat til at vare til 15.15.

Der er ikke umiddelbart oplysninger, som peger i retning af, at der skulle være nye restriktioner på vej.



Omikron-varianten bekymrer

Den seneste tid har coronasituationen været præget af høje smittetal i Danmark.

Lørdag var første gang i seks dage, at smittetallet var under 6000. Søndag var det igen under 6000, men kun lige akkurat. Således blev yderligere 5989 tilfælde af covid-19 registreret i Danmark. Det viste tal fra Statens Serum Institut.