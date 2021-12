Rystet hundeejer: Fandt snor, elastik og plastikstykker i Blackies julekalender

For da Betinna Sørensen i går sad på Facebook, faldt hun over et opslag fra en bruger, der postede et billede af en julekalender magen til den som Blackie har. Indeni et af kødbenene fra julekalenderen havde brugeren fundet en lille skrue.

- Jeg beslutter med det samme, at Blackie ikke skal have resten af sin julekalender, og så begynder jeg at åbne alle lågerne og knække de her ben, fortæller Betinna Sørensen til TV2 Østjylland.