Blev du også ”smidt af” vaccinekøen tidligere? Fat mod – du starter IKKE forfra

Tredje stik er fremrykket

Den store efterspørgsel på tredje stik med covid-19 vaccinen kommer efter, at Sundhedsstyrelsen søndag meldte ud, at det fra i dag, mandag, er muligt for personer, der er over 40 år, at få tredje stik med en vaccine mod covid-19, hvis det er mere end fire en halv måned, siden de fik andet stik.

Aldersgruppen stod først til at blive vaccineret i januar og februar. Årsagen til at fremrykningen gælder for 40 år og opefter, er, at det er her risikoen for alvorlige forløb med covid-19 stiger med alderen. Særligt fra 40-50-års alderen.